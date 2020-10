A ’70-es években fogant meg a katonai terepjáró gondolata a Lamborghininél, ennek aztán az lett a vége, hogy 1986-ban piacra dobta LM002-es modelljét. Mindössze 300 darab készült belőle 1993-ig, de nemcsak emiatt számít ritkaságnak: néhány hónappal ezelőtt úgy mutattuk be a Vezessen, mint „az autók Rambója”, vagy éppen „minden idők legsúlyosabb karakterű terepjárója”.

Ezúttal egy keveset, csupán 4000 kilométert futott 1989-es példány bukkant fel, és még kilenc nap hátra van a licitből, az átlagosnál is kapósabbnak tűnik. Már 14 ajánlat futott be – a jelenleg nyerésre álló licit pedig 175 000 dollárt, ami még az elmúlt napokban jócskán bezuhanó dollárárfolyam mellett is 52,7 millió forintnak felel meg.