A tulajdonos állítja is, hogy szinte eredeti modellt láthatunk ezeken a képeken, egyedül a gumik, az akkumulátor és a különféle folyadékok lettek lecserélve. Noha eddigi 28 éve során nem hajtották agyon, a rendszeres olajcsere sem maradt el. Jócskán mellékelnek olvasni- és hallgatnivalót is az autó mellé; komplett szerviztörténettel, gyári szakirodalommal, használati útmutatóval és bemutató kazettával árulják.

Arizonában, mindössze 5150 km-rel a háta mögött keresi új tulajdonosát a Ford Mustang LX Summer Edition ezen példánya. Az 1992-es évjáratú sportkupén meg is látszik, hogy vigyáztak rá, törődtek vele, még a fehér bőrbelső is makulátlan. Ennek ellenére az online aukción – ennél az autónál fogalmazhatunk úgy, hogy mindössze – 12 000 dollár (kb. 3,7 millió Ft) a legmagasabb licit ezen sorok írásakor.

Már hatodik éráját tapossa a Mustang, ami először 1964. április 17-én mutatkozott be a nagyközönség előtt. A Ford egyik legnépszerűbb modelljének tartják, kétségkívüli történelmi, amit az is mutat, hogy tavaly ünnepelte 55. születésnapját. A Mustang-generációk közül mindenképpen kiemelkedő az első, még ’60-as évekbeli, amiből 3 millió példány lelt gazdára, míg a harmadik generációs darabokból, mint amilyen ez a sportkupé, 2,6 milliót adtak el.

Olvass tovább

Joggal merül fel, hogy mit is jelent a Summer Edition Mustangunk esetében? Nyilván hozzátartozik ehhez a kupé kivitel, de más generációs Mustangok között is akadnak olyan darabok, amiknél eldönthetjük, hogy lobogjon-e a hajunk, vagy sem. Az elektromos működtetésű tető mellett az autó élénk vörös („Vibrant Red”) színe, a 16 hüvelykes, ötküllős felnik, a hátsó spoiler, a színben az autóhoz passzoló oldalsó kiegészítő elemek és tükörsapkák is hozzátartoznak ehhez.

5,0 literes V8-as motor, 225 lóerő, 406 Nm nyomaték – néhány olyan adat, ami bizonyítja, hogy nem csak dögös, de erős is a „nyári” Mustang. Egy teljesítményfelmérés szerint 6,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 kilométer/órára, a csúcssebességet pedig 234 kilométer/óránál éri el. A sebességek között ötsebességes manuális váltóval kapcsolgathatunk.

A harmadik, 1978-tól 1993-ig tartó időszakban készült Mustangok különlegessége az volt, hogy alapját a Ford Fox adta, ezért ezt a generációt Foxnak vagy Foxbodynak is hívják. Egyúttal ez volt az a korszak, amikor a Ford próbálkozott az elsőkerék-hajtással a Mustangok esetében, de a visszajelzésekre hallgatva végül maradt a hátsókerék-hajtású kivitelnél, ellenben a Ford Probe elsőkerék-hajtású lett.

Ha már Mustang: olvasd el a legújabb Mustangról szóló tesztünket, valamint a ritkább darabokról szóló összeállításunkat!