A legtöbb Opel Calibra projektautóként szétműtve porladt semmivé, a legszörnyűbb tuningautók születtek a kilencvenes évek klasszikus, olcsó kupéjából. Láttunk már rengeteg cifra átépítést, de ez a platós megvalósítás még nekünk is új volt.

Valahol az Egyesült Királyságban épült, de a tulajdonosa végül megunta, és nem fejezte be a C25Xe kódjelű motorral szerelt egyedi gépet. A 2,5 literes V6-os motor széria változata 170 lóerős, manuális és automata sebességváltóval is kombinálták. A blokkból persze többet is kihoztak, hiszen ez adta többek között az Opel DTM versenyautójának alapját is, ott a versenyalkatrészekkel 400 lóerő fölé pumpálták a teljesítményét.

Jól láthatóan a projektautó hátsó kerekei (is) hajtottak. A képek eladás előtt készültek, a tulaj 2600 fontot, vagyis egymillió forintot kért az Opelért.