Az élet egy nagy játszótér, ez a ladás pedig ezt véresen komolyan gondolta, ahogy azt is, hogy “soha ne vedd el!”

Aztán persze az is lehet, hogy így kezdődött a felvétel: “Hi im Johnny Knoxville and this is Jackass”

Azt vajon tudta, hogy ha valamilyen módon sikerül elemelkedni a talajtól, azonnal visszaesik, hiszen megszűnik a tolóerő, amint a kerekek elvesztik a tapadást?

Néhány éve egy Reliant Robint is felkészített tulajdonosa a repülésre, de sajnos az is kudarcba fulladt, bár neki sikerült levegőbe emelkedni.