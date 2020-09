Ez művészet és a művészet megfizetethetetlen

– olvasható az 1984-es Ford LTD Station Wagon hirdetésében, ezt a mondatot pedig az árcédula is alátámasztja. Avagy felmerül a kérdés: mi kerül ezen a sokak szemében „összefirkált” Ford kombin egy híján kétmillió euróba, azaz 720 millió forintba? (Éppúgy, ahogy 1976-os kabaréjában Márkus László is feltette a kérdést, hogy „mi kerül ezen a fotelon 7200 forintba?” – csak mi most értelemszerűen nem szedjük szét az autót.)

Egy tanzániai művész, George Lilanga 1996 szeptemberében kézzel festett az akkor 12 éves Fordra, cserébe pár éjszakát ingyen tölthetett egy németországi hotelben. Legutóbb egy német használtautó-kereskedő bocsátotta eladásra, tavaly 1,990 millió euróért hirdették a művészautót. Ezúttal az eladó hozzátette, a fenti mondatra hivatkozva, hogy lehet alkudni, ami jelen esetben egy kétmillió eurót meghaladó ajánlatot jelent.