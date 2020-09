A fenntarthatóságot is figyelembe vevő projektek is zajlanak: például egy a vizes bázisú burkolatijel festését célzó projekt, vagy a visszanyert anyagok felhasználásával készült, energiatakarékos és kedvező szénlábnyomú pályaszerkezet alkalmazása, illetve a faforgács és cement keverékéből gyártott hangfogó falak felújítása, és elsőre talán furcsának hangzó, üveghulladékot felhasználó aszfalt terítése.

Utóbbi technológiát a 7-es főút Martonvásár külterületéhez közeli, mintegy 700 méteres szakaszán alkalmazták eddig. Az üveget ugyanis széles körben lehet újrahasznosítani, ezek között az építőipar olyan terület, ahol az üveg kedvező tulajdonságai jól kihasználhatók.

A martonvásári szakaszba 10, illetve 15 százaléknyi üvegőrleményt kevertek az aszfalthoz, emiatt a magas tartalom miatt a kopórétegben szemmel is jól látható a csillogó üvegőrlemény. A külső szemlélők számára szintén látványos a Gárdonynál megvalósuló napelemes útburkolat, amellyel a LED-es közvilágítást vagy elektromos autó töltését lehet majd megvalósítani olyan helyeken, ahova drágán lehetne csak kiépíteni az áramellátást.

Instant hidegaszfalt

Útüzemeltetési szempontból is vannak olyan kísérleti projektek, amelyeket később akár szélesebb körben is alkalmazhatnak majd a szakemberek, ilyen például az instant hidegaszfalt vagy a 3D szálerősített aszfalt alkalmazása, szintén fontos beruházás lehet még a csatornafedlapok, víznyelőrácsok rögzítését célzó, gyorsított mono-blokk eljárás. Nagyon innovatív és már most pozitív a szakemberek tapasztalata a mikrohullámmal történő forgalomszámlási kísérleti projekt kapcsán is.

A közleményből az olvasható ki, hogy több fronton folyik a fejlesztés, remélhetőleg az útminőség is sok helyen javul majd az országban a jövőbe mutató technológiák bevetését követően.