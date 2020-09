A közelmúltban nagy port kavart a túrázó motorosok és a 24-es út mentén élők között kialakult konfliktus. Az egyik legszebb hazai túraútvonal a 24-es főút ezen szakasza, amit rengeteg motoros használ hétvégenként. A gyorshajtás, és a komoly zajterhelés viszont őrületbe kergeti a helyieket, akik radikális eszközhöz folyamodva, aláírást gyűjtve, német példára kezdeményezik a kétkerekűek részleges kitiltását a szakaszról.

Most egy motoros írt levelet az ügyben, ami az ő szemszögéből mutatja meg az ügyet, és ami mutatja, hogy az ilyen helyzetek sosem fekete-fehérek.

Tisztelt Holló Henrik Úr, tisztelt Egri Rendőrkapitányság!

Lehet, hogy hosszúra fog sikerülni ezen levelem, de amennyiben van rá mód, kérem olvassák el!

Mint ahogy gondolom sok más motorosnak is, az én egyik kedvenc útvonalam a Mátraháza és Parádsasvár közötti szakasz. Tegnap is voltam, párszor megtettem ezt az útszakaszt, aztán mentem is tovább. Most voltam itt az idén harmadjára, legközelebb valószínű hogy csak jövőre megyek már. Számomra elképesztő, hogy egyes agyhalott motorosok mit művelnek azon a szakaszon… Most három konkrét esetet írok le, amiből kis híján óriási tragédia is lehetett volna (egy még nyáron, kettő pedig tegnap történt)