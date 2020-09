A negyedik generációs BMW M3-as több szempontból is a rajongók kedvence. Ez volt az utolsó szívómotoros M3, valamint a korábbi sorhatosnál könnyebb és jóval erősebb 4,0 literes V8-as miatt is szerették. Ebből a keménytetős kabrióból viszont éppen a gyári motor hiányzik, helyette meglepő módon egy Ferrari-Maserati közös fejlesztésű V8-as került a motortérbe.

Az M3-asra kerültek még látványos szélesítések, magasságban állítható légrugókon fekszik, alatta pedig 19 colos alufelnik vannak. A beltérbe Sparco kagylóülés került és valamilyen oknál fogva a háromküllős sportkormány tetejét is lecsapták a tuning dél-afrikai mesterei.

Azt ugyan nem említik, hogy melyik modellből származik a motor, de leginkább a Maserati 3200 GT blokkjára hasonlít, amihez közel állnak a számok is. Az M3-ast most szívó változatban úgy 300 ló körülire tippelik, de hamarosan megérkeznek a csigák is a motortérbe.

A Maseratiban a 3,2 literes V8-as turbómotor 370 lóerőt teljesít 6250-es fordulaton, mellé 491 Nm nyomatéka van. A Ferrari és a Maserati motor között többek közt az a különbség, hogy a Maseratikban keresztsíkú főtengelyt használnak.