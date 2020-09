Amikor elhagyott autókról kerülnek fel videók, akkor általában pár darab veteránt találnak a videósok, és sokszor azok is igen rossz állapotban vannak. Ezen a cseh felvételen viszont egy múzeumra való öreg autót látunk, ráadásul igen jó kondícióban eltárolva.

Mintha csak le kellene őket porolni, és már nyithatna is a kiállítás. Valószínűleg tényleg egy feltámadásra váró gyűjtemény lehet, sajnos erről nem derül ki pontos információ. A látvány mindenesetre lenyűgöző, szívesen eltéblábolnánk mi is egy ilyen raktárban, főleg, ha a poros gépek háttértörténete is kiderülne közben.

A szocialista típusok, Škoda 1000MB, Škoda Octavia, Wartburg 311, Zuk, Fiat 125p, Zsigulik, Daciák mellett rengeteg nyugati típust is rejt a raktár, sőt igazi ritkaságok is akadnak, többek között a Škoda Felicia Fun.