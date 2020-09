A kamu cég annak ellenére végez fizető betegszállítást kórházakból, hogy nem szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szolgáltatói listáján, de még a cégjegyzékben sem – írja hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Autójukon nincs engedély megkülönböztető jelzésre, sőt még a forgalmijuk is lejárt. Kocsijuk tetejéről levált a matrica, az oldalán különböző színű betűből és számból van felragasztva a nem létező cég neve. A laikusnak legfeljebb az tűnhet fel, hogy a “mentőautó” kívül-belül elhasznált de ennél jóval nagyobb baj! Szakszerű személyzet hiányában ugyanis a betegszállításból is komoly baj lehet, arról nem is beszélve ha egy rendezvény biztosítását vállalják vagy egy balesetbe futnak bele a felszerelés és szaktudás nélkülöző, mentőnek látszó autóval.

A kamu betegszállítót az egyik napilap szúrta ki és kiderítette, hogy a magát Szent Borbála Sürgősségi szolgáltatónak nevező cég és munkatársai, minden engedély nélkül dolgoznak a fővárosban. A mentődolgozók mélyen felháborodtak és lépéseket sürgetnek az álmentősökkel szemben.