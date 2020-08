Továbbra is töretlen az érdeklődés, így folyamatosan újabb részekkel jelentkezik a rendőrség akciósorozata, a Pofátlan(tan)ítás. A 18. részt főként a fővárosi biciklisek pofátlanságaira hegyezték ki: a videóban lehető esetek többségében a bringások szinte kötelezőnek érezték, hogy átguruljanak a piros lámpákon (egymás után akár többön is), de volt, aki a zebráról nem vett tudomást, sőt magukat villamosnak (!) vagy gyalogosnak képzelő – mikor mi volt éppen az ínyükre – kerékpárosokra is lecsaptak a civil autós egyenruhások.

Miután hazánkban egyre nagyobb hangsúlyt próbálnak fektetni a kerékpáros közlekedésre a környezetvédelem jegyében, a rendőrök is egyre gyakrabban szűrik ki a biztonságos közlekedést veszélyeztető eseteket.

Az előző részben az M7-es autópályán razziáztak a pofátlan(tan)ító rendőrök, a hosszú hétvége alatt több mint 7 millió forintnyi bírságot róttak ki a leállósávban, szabálytalanul időt nyerni próbálókra.