5,3 literes, V8-as motor hajtja a sárdagasztót, ami 326 lóerős teljesítményre képes 472 Nm nyomaték mellett – ehhez pedig egy hatsebességes automata váltó társul. A sebességváltó mellett a tengelyeket is újjáépítették, így azok már nagyobb teherrel is megbirkóznak.

Olvass tovább

A 23 éves Defender nagy furatú lengéscsillapítókat és lágy rugókat is kapott, a 16 colos, Freestyle típusú kerekek megfékezését pedig új első és hátsó tárcsafékek szolgálják. Az alvázat horganyozták és porréteggel vonták be az Osprey szakemberei.

Jelentős átalakuláson ment át a beltér is: új, szürke kárpitot húztak az ülésekre, amelyek közül az elsők fűtöttek, a hátsók pedig hátrafelé és egymással szembe néznek, ahogyan a padlószőnyegeket is lecserélték. Pohártartókkal ellátott egyedi középső konzolt, USB-portokat és vezeték nélküli töltőpadokat is elhelyeztek a légkondicionált utastérben.

Az ajtókat modernizálták, elöl elektromossá alakították az első ablakokat, de a világításon és az autó audiorendszerén is sokat javítottak – a hathangszórós erősítő nem fog szégyent vallani zenehallgatásnál. Az i-re a riasztórendszerrel, valamint a kulcs nélküli ajtónyitással és indítással tettték fel a pontot.