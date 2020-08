Néhány hónappal ezelőtt láthattunk már egy példát arra, milyen következményei lehetnek annak, ha figyelmen kívül hagyjuk a magasságkorlátozásra felszólító táblákat – akkor egy kamionos járta meg az egyesült államokbeli Northamptonban.

Ez a tábla azonban nemcsak a nagyobb teherautókat és kamionokat érintheti, hanem az autósokat is, különösen akkor, ha a tetőcsomagtartójukon például kerékpárt szállítanak. Ahogyan az alábbi felvételen is látható, egyikük pórul járt, a 2,2 méteres magasságra figyelmeztető láncokon fenn is akadtak a kerékpárok, aztán jöhet a szüret a biciklifáról…