A Toyota történelmében a Corolla az a modell, amely kezdetekben a leginkább alakította a japán márkáról kialakult képet. Ha az 1966-os bemutatása óta legyártott összes Corollát egymás mögé raknánk, ötször érnék körbe a Földet.

A Corollát tehát világszerte nagyon sokan ismerik, ám most felbukkant egy olyan ritka példány, amelyet még a japán autógyártó saját PR-esei sem nagyon tudtak hova tenni. Egy 1994-ben készített Toyota Corolla TRD2000-es modellről van szó, amelynek nem is lehet más a sorsa, mint hogy egy megszállott gyűjtő kollekciójába kerüljön. A Corolla TRD2000-et mindössze 99 példányban gyártották le, és ennek a kis mennyiségnek is csak a töredéke, mindössze tíz darab került kereskedelmi forgalomba. A rendkívül ritka és különleges jelzők tehát egyáltalán nem indokolatlanok a TRD2000-es kapcsán.

A Toyota Racing Development (TRD) volt a felelős a kilencvenes évek közepén a JTCC sorozatban indított Corolla versenyautók elkészítéséért. Így szükségük volt egy olyan utcai modellre, amelynek alapjaira homologizálhatták a versenyváltozatokat. Ez lett a Corolla TRD2000, amely első pillantásra szinte alig különbözik a hétköznapi példányoktól.