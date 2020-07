Öreg autókat feltámasztani mindig izgalmas kihívás, és egyre több videós próbálkozik a műfajban. A most következő alkotás különlegessége, hogy nincs benne beszélő fej, felesleges szövegelés, ami üdítően hat a sztárságra vágyó videósok tengerében. Mert itt az autó a lényeg, és a maga minimalista módján ez így tökéletes. Mindent látunk, amit látnunk kell, az indítás mozzanatait jól dokumentálja a videó.

A felvételen egy 1988-as gyártású W124-es Mercedes-Benz 200d kel életre, ami a feltöltő állítása szerint 16 évig állt a szabad ég alatt. A karosszéria állapotát nézve, a mohamennyiség alapján ez igaz is lehet, de hiába az eltelt hosszú idő, a német dízelnek elég némi alapvető gondoskodás, és máris haladásra készen, egyenletesen kotyog.

Mivel az OM601-es négyhengeres láncos vezérlésű, így ha van benne olaj, és átfordul, akkor jó eséllyel működőképesek a fő elemek, már csak az üzemanyag-ellátást és az indítást kell megoldani a sikerhez. Ez meg is történik a videón, végül a berohadt generátorra is felkerül az ékszíj, ezzel a vízkörben is megindulhat a hűtőfolyadék, és az öreg blokk bizonyítja, hogy a bonyolult elemeket nélkülöző, főleg mechanikai megoldásokra építő szívódízelekre vonatkozik a másik nagy szaki bölcsesség: “örök élet meg két nap.”