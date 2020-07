A Bringatrailer.com oldala tele van érdekes autókkal, mindegyikre nyálcsorgatva kíván rá az autórajongó, ez a hirdetés azonban még ebből az elit társaságból is kiemelkedik. Mert egy valódi, egyedi sebességrekorder került meghirdetésre, amit Bonneville kiszáradt sós medrében már több alkalommal hajtottak.

Erre egy darab benzines motorral más még nem volt képes Bonneville-ben, tehát egy valódi rekorder került kalapács alá. A technika érdekessége, hogy a karosszéria eredetileg a McDonnell F-101 Voodoo katonai vadászgép üzemanyag-póttartályából épült, és hiába ér el pokoli tempót, egyáltalán nincs lengéscsillapítás, normál futómű. A kerekek mereven csatlakoznak a csővázhoz, akár egy olcsó kerékpár esetén.

Ezért fizettek most 175 ezer dollárt az aukción, aminek kommentfolyama is érdekes olvasmány. Itt az eladó és a vevő is hozzászólt, és kiderült, hogy az új tulaj célja visszatérni a sós síkra, és új rekordokat felállítani, amiből az eladót sem hagyja ki feltétlenül.

Őrület ez, amit innen nézve nehéz felfogni, de azért tennénk rá egy próbát.