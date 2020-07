Egy autótípus árazása általában a 15-20 éves korban éri el a mélypontot. Ekkor még a ritkábbakból is akad eladó, és sok a lelakott, felújításra váró darab, ami lenyomja az árakat. A kétezres évek egyik legendás élményautóját, a BMW E46 M3-ast például már 5-10 millió forint körül megvehetjük, és tízmillió forinthoz közelítve tényleg szép, gyűjtői darabok akadnak.

Viszont ha a 343 lóerős, sorhatos szívó benzinmotor énekét egy másik, ritkább, egyedi karosszériába építve élveznénk, akkor sokkal mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni. A BMW Z4 M ugyanezzel a hajtáslánccal, de a bajorok egyik legjobb formatervével 30 ezer euróról indul (itthon nincs egy eladó darab sem), és az igazán keveset futottakért a 40-50 ezres ár sem ritka.

A képeken szereplő darab kiemelkedő, csak 18 900 kilométert tett meg, kizárólag a nyári időszakban, jó időben használta az első tulajdonosa. Most 58 ezer eurót kérnek érte, ami húszmillió forint körüli ár, ennyi pénzért már a most futó Z4-est is megkaphatjuk, szintén 340 (de turbóval töltött) lóerővel.