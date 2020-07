Olvass tovább

Megjelenése felfrissítésére is talált megoldást a PerformMaster: szénszálás karosszériakészlete speciális sárvédőelemeket, kiegészítő légtelenítőket, módosított lökhárítókat, valamint extra nappali menetfényeket is tartalmaz többek között.

Akik még ennél is többre vágynak, a szénszálás burkolat rögzítésére is vásárolhatnak további elemeket, de az elülső tetőspoilert is megbolondíthatják további LED-fényekkel, vagy az egész autó küllemét egy hátsó szárnnyal.

A vállalat a vásárlásra ösztönzésre részeként az első nyolc vásárlót, aki megrendeli/megrendelte a karosszériafejlesztő csomagot, azzal jutalmazza, hogy találkozhatnak a Forma-1-es biztonsági autó sofőrjével, Bernd Mayländerrel, aki a szerencséseket elviszi egy körre a Mercedes-AMG GT4-gyel. Ehhez különleges vacsora és szállás is társul, így az ajándékcsomag értékét 15 ezer euróra (5,1 millió forintra) saccolják.