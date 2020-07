A rendőrség már mindenhol komoly erőkkel küzd a szabálytalan autósok ellen. A jól látható rendőrautókon túl civil jellegű járműveket is bevetnek, de már itthon is volt rá példa, hogy drón felvétele alapján osztották ki a bírságot. A piroson átmenni nem tűnik nagy dolognak, pedig veszélyes és cseppet sem kifizetődő cselekedet, ezt megtanulhatta az a kanadai autós is, akit villámgyorsan ért utol a karma.

Este álldogált a pirosnál a Ford Focus ST-ben és már biztos ment volna a dolgára, de az az átkozott lámpa csak pirosan világított, mint egy érett alma. Megelégelte a várakozást a nagy kereszteződésben, ahol ugyan épp nem jött senki, de a lámpa attól még mindig piros volt.

Elindult és pár másodperccel később a szemben álló rendőrautó is felkapcsolta a villogókat, valószínűleg ekkor sejthette, hogy ma este gazdagabb lesz egy 60 ezer forintnak megfelelő bírsággal.