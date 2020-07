Az ABT nem csak Audikat és Transporteret tuningol, ezen a nyomon könnyedén hozzáférnek a Škoda modelljeihez is. A technikát ismerik, így a cseh márka típusaiból is kihozzák, ami bennük van. Még egy olyan hétszemélyes, dízel szabadidő-autóból is, mint a Kodiaq RS.

Alapból a Kodiaq RS 2 literes turbódízel motorja 245 lóerős és 500 Nm nyomatéka van. Ezzel a legnagyobb Škodát 7 másodperc alatt gyorsítja 100-as tempóra. Az ABT csomagja kicsit erősebbé varázsolja.

A tuningolt Kodiaq RS már 270 lóerős és 540 Nm nyomatéka van, ezzel a 0-100-as gyorsulása 6,8 másodpercesre csökken, de a végsebessége megmarad 220 km/órára korlátozott.

Ültetőrugókat és 20 hüvelykes kerekeket szereltek rá, a beltérben pedig vörös varrás, Alcantara-kárpitok és karbon betétek vannak.

A 2019-es évjáratú autót 11 500 km-rel kínálja az ABT 20,1 millió forintért. Ennyi pénzért már 4,9 másodperc alatt gyorsuló, 306 lóerős BMW X2 M35i-t lehet hazagurítani újonnan. Az is egy gyors SUV, csak épp hét személyt nem szállíthat.