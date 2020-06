Az 1991-től egészen 2011-ig gyártott Ford Crown Victoria szinte egy amerikai jelkép. Nem is a civil változatok láthatóak gyakran, hanem a rengeteg film miatt talán mindenkinek ismerős a nagy szedán, hiszen az FBI ügynököktől a rendőrökön át egészen a taxisokig mindenki használta a megbízható, strapabíró autót.

Pályafutása során többször felmerült, hogy befejezik az elavult konstrukció gyártását, de sok területen épp ez jelentett hatalmas előnyt a modernebb autókkal szemben. A leselejtezetet rendőrautókhoz viszont egész jó áron lehet hozzájutni és ezek sok ponton különböznek az utcai verzióktól.

A rendőr Crown Victoriák 4,6 literes, V8-asához ugyanúgy 4 sebességes automataváltó csatlakozik, de a motor hűtése a nagyobb igénybevételhez igazított. A váltója is kevésbé finom váltásokra van programozva. Futóművük is a kemény munkára lett átalakítva, kicsit magasabbak is a rendőrautók.