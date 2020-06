Minden még az autózás hajnalán indult, az első keletitől nyugati partig autózást még 1915-ben jegyezték. Akkor még 11 nap, 7 óra és 15 perc kellett ahhoz, hogy Erwin Baker Los Angelesből befusson a New York-i Times Square-re. Igazán az 1981-es Ágyúgolyó futam című film adta a legnagyobb lendületet ezekhez a messze nem legális, de annál vagányabb projektekhez.

Elképesztő lendületet adtak a parttól partig száguldó eszementeknek a járvány miatt szolidabb forgalmú utak. A 700 lóerős Mercedes-Benz E63 AMG-vel beállított bő 27 órás rekordot azóta már megdöntötték, ráadásul kétszer. Most éppen 25 óra és 55 perc az új Ágyúgolyó futam csúcsidő, ráadásul egészen hihetetlen története van.

Mindenki másképp áll neki, de a legtöbben az egészet az alapos tervezéssel kezdik. Számolgatnak és információkat gyűjtenek a rendőrökről, kamerákról, esetleges akadályokról és az utakról. Rengeteg tervezés előzi meg az eszeveszett vágtázást és sok múlik a megfelelő autó kiválasztásán, aminek semmiképp nem szabad feltűnőnek lennie. Sok múlik a csapaton is. Útvonalon segítő informátorokkal, távcsőn a távolba kémlelő utasokkal és egy jó sofőrrel sem garantált a siker.

Hitelesíteni sem árt az eredményt, de a 44 éves Fred Ashmorenak nem ez volt az elsődleges célja. Fred egy igazi őrült, aki egyedül autózott el New Yorkból Los Angelesbe kevesebb mint 26 óra alatt. Ehhez pedig egyszerűen bérelt egy ezüst, 5 literes, V8-as Mustangot.

Mielőtt nekivágott volna a 4500 kilométeres távnak, a vezetőülésen kívült mindent kipakoltak az autóból és a csomagtartóba, a hátsó ülések helyére, de még az anyósülés helyett is üzemanyagtankot tettek bele. Így 492 liter benzint tölthetett a Mustangba. Az egy kicsit több mint rengeteg.

42 óra utazást ír a Google Maps a Manhattanben található Red Ball Garage-tól a kaliforniai Redondo Beach-en található The Portofino Hotel & Marináig. Ezt sikerült megtennie valamivel több mint egy nap alatt Frednek, aki szerint a Mustang nem volt képes 255 km/órás sebességnél gyorsabban menni. Állítása szerint az egész műveletre nem költött többet 950 ezer forintnál.

Hogy került a több extra tartályból a benzin az autóba? Nos, a hátsó nagy tartályokat közvetlenül össze tudták kötni a gyári üzemanyagtankkal, így a gravitáció megoldotta. A jobbegyben lévő tankból viszont egy szivargyújtóról működő kis szivattyú továbbította a benzint. Szellőztetni azért kellett az autót.

Tankolni azért így is kellett, de ezt megoldották egy barátjával, aki pick-upján hozott elegendő üzemanyagot, ami aztán 8 perc alatt át is csurgott a Mustangba barkácsolt, meglehetősen bőséges befogadóképességű rendszerbe. Fontos szerepet játszott a Powerade üdítő palackja is, ez biztosította ugyanis az út alatt az anyagcserefolyamatokhoz szükséges támaszt Fred számára.

Nem vitte túlzásba a felszerelést, CB rádiót, lézerblokkolót és tabletet használt, amin a Waze és a Google Maps futott. Rendőrökkel nem került összetűzésbe az útja során. Mielőtt visszaszolgáltatta az autót, gondosan mindent visszaépített. Az egyetlen maradandó nyom az autón az üzemanyagtartályok rögzítéséhez fúrt lyukak, de az ülések visszatelepítésével ezek sem látszanak.

18:00-kor indult a Red Balltól és hajnali 4:55-re futott be a Portofino Hotelhez. Egy egyszerre ostoba, szabálytalan, őrült és zseniális száguldás után.