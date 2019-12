Ha láttad az 1981-es Ágyúgolyófutamot, akkor biztosan megragadt az a fekete Lamborghini Countach, amin nem csak hátul, de elöl is volt szárny, akadt rajta hatalmas antenna, de a legbetegebb mégis a 12 kipufogócső volt a végén. Ez az a film, amiben Farrah Fawcett mellett Burt Reynolds, Roger Moore és Jackie Chan is játszott. Meg rengeteg különböző autó. A cél az volt, hogy a lehető leggyorsabban jussanak el parttól partig, méghozzá Amerikában.

Őrült ötletnek tűnik a közúti száguldozás, de ez a jelenség nem csak a filmben létezik. Sőt, a film csak nagyon későn dolgozta fel a témát, mert már az autózás hajnalán voltak olyan elvetemült figurák, mint a versenyző, Erwin Baker. Ő 1915-ben indult el Los Angelesből egy Stutz Bearcat-tel. 11 nap, 7 óra és 15 perc után futott be a New York-i Times Square-re. 18 évvel később már elég volt neki 53 óra és 30 perc is ehhez. Ez egyébként 40 évig megdöntetlen rekord maradt.

2013-as rekord dőlt meg most. Akkor 28 óra és 50 perc alatt tudták le a két part közötti utat egy Mercedes-Benz CL 55 AMG-vel. Most szintén egy Mercedesszel állították be a csúcsot. Az Arne Toman, Doug Tabutt és Berkeley Chadwick trió egy 2015-ös E63 AMG-vel indult el Manhattanből Los Angelesbe. 27 óra és 25 perc alatt tudták le az utat.