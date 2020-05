Eiji Daito korábbban Nissan Silvia átépítéseivel szerzett nevet magának japán tuningkörökben, amikor azonban szervizkocsit választott, számára sem volt kérdés, hogy egy Toyota Hiace-re bízza az alkatrészek és anyagok szállítását. Az évek során azonban modosított néhány dolgot a 2005-ben vásárolt furgonon, saját ízléséhez és igényeihez igazítva annak képességeit.

A műhelytulajdonos elsőként a futóművet javította fel. Lecserélte a lengéscsillapítókat, erősebb első torziós rugókat épített be, a hátsó laprugókat pedig leültette. Ezt követték a keményebb kanyarstabilizátorok, valamint az egyedi gumibakok. Persze hiába kanyarodunk gyorsan, ha utána nem tudunk megállni, ezért egy második generációs Subaru Impreza STi első és hátsó Brembo fékjeit szerelte be. Már az első fékek is komoly átalakítást igényeltek, hátul viszont gyárilag dobfékek dolgoztak, így a teljes rendszert a semmiből kellett felépítenie.