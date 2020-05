Az Egyesült Királyság egyik kedvelt kirándulóhelye Cornwall megye, a sziget legnyugatibb csücske, ahol remek strandok találhatóak. A parkolók természetesen zsúfolásig telnek, és nem egyszerű helyet találni, ezért a felvételen látható Mercedes sofőrje úgy döntött, megáll egy hatalmas mezőn, mi baj lehet?

Csak annyi, hogy a mező valakié, és az a valaki épp hígtrágyát juttatott ki a földterületre. Nyilván nem ez az első eset, hogy parkolónak használják a földjét, ezért a legkisebb erőfeszítést sem tette, hogy elkerülje az autót, telibe fújta azt is, egyfajta erőteljes üzenetképpen.

If you’re going to the beach and there’s nowhere to park, don’t illegally use a farmers field…especially when they are spreading slurry.

Only in Cornwall 🤣 pic.twitter.com/0My7zaDuvi

— Beth Matthews (@BethMatthewsz) May 23, 2020