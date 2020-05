A Citroën 2CV a francia márka egyik legsikeresebb modellje volt. A párizsi utcaképet sokáig meghatározták a kacsák, melyeknek különböző változatait 1948 és 1990 között készítették. A második világháború és a német megszállás után ellepték az országot az olcsó, keveset fogyasztó, igencsak minimalista autó, annak ellenére, hogy az első példányokban egy mindössze 9 lóerős léghűtéses motor dolgozott, és a kezelhetőség is hagyott némi kívánnivalót maga után.

Néhány francia fickó úgy gondolta, hogy átalakítják a kacsájukat, és az eredeti motort lecserélték a Suzuki GSX-R 150 lóerős 1100-as blokkjára, megsokszorozva a 2CV teljesítményét. Hogy a guruló konzervdoboz jobban húzzon, az 590 kilós autó tömegéből lefaragtak 90 kilót.

Miután a vezethetőségen is csiszoltak, egy univerzális szörnyecske született a Citroënből, mellyel a hillclimb-versenyeken és az aszfaltos ralikon is elindulhat az ember úgy, hogy a próbálkozást is kinevető embereknek biztosan tátva marad a szája. Építői néha elmennek vele Le Castellet-be, ahol a Paul Ricard versenypályán csiszolják tovább vezetői tudásukat, miközben Ferrarik és Porschék mellett húznak el a féktávokon.