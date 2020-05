Könnyen meg tudják tréfálni a villanyautók azokat a sofőröket, akik a hagyományos üzemanyagokkal működő erőforrásokkal hajtott járművekhez szoktak. Ennek oka az, hogy a nyomaték azonnal érezteti hatását, nem kell várakozni egy bizonyos fordulatszám elérésére.

Ez is közrejátszhatott abban, hogy mindössze 24 kilométer után a roncstelepen kötött ki ez a Porsche Taycan Turbo. A fekete sportlimuzin egyetlen töltéssel 450 kilométert is megtehet, azaz az akkucsomag alig érezte meg a fogyasztást. Nem úgy az autó bal eleje: a kerék kitört a helyéről, és a hátsó tengely környékén sincs minden a helyén.

A 680 lóerős, a 0-100-as sprintet 3,2 másodperc alatt letudó Taycan Turbo a New Jersey állambeli Somerville egyik roncstelepén várja további sorsát. Arról nincs pontos információ, hogy mi történt a kocsival, ám tekintettel arra, hogy az alváz hátsó része is megsérült és az oldalsó függönylégzsák is kinyílt, komoly ütést kaphatott az autó egy nem tervezett repülés utáni landoláskor.

Az autót rövidesen eladják. Az biztos, hogy jobb alkalom sokáig nem nyílik arra, hogy rendkívül olcsón hozzájussunk egy elektromos Porschéhez, amivel alig mentek.