Víz-, nap- és szélerőművek közelében debütált a Porsche Taycan, a márka első villanyautója. Az autó legnagyobb teljesítményű variánsaival debütál – ezeket az egyszerűség kedvéért a szokásos Turbo és Turbo S nevekkel illették –, később lesz majd gyengébb kivitel is, de az is összkerékhajtással. Még az idén jön a Taycan Cross Turismo is.

A Turbo S 761, a Turbo 680 lóerős; ezzel a márka kínálatának legerősebbjei közé tartoznak. Előbbi 2,8, utóbbi 3,2 másodperc alatt gyorsul százra. Hatótávolság dolgában viszont a gyengébb variáns áll jobban: 450 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, míg a Turbo S névleges hatótávolsága 412 km. A végsebesség mindkét esetben 260 km/óra.