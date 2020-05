A tervezés folyamatát a lélegzés ösztönösségéhez hasonlította, a divatot pedig a folyamatos változás leképezésének tekintette Karl Lagerfeld, a tavaly elhunyt divatdiktátor. A nevét viselő divatház most a Toyota thaiföldi forgalmazójával lépett együttműködésre, és alkotott egy igazán látványos limitált szériát.

A képek magukért beszélnek. A Toyota C-HR by Karl Lagerfeld Limited Edition a fehér és a fekete elemi kontrasztját alkalmazza – nem véletlenül, hiszen maga a Mester is így öltözött. Gyöngyházfehér a tetőlemez, a külső tükörházak, a küszöbtoldatok, az első lökhárítószegély és a hátsó légterelő. Fehér sáv keretezi az üvegfelületeket is, feketék ellenben a felnik és a tetősínek.

Az utastérben sem tértek el a recepttől, a műszerfaltól az ülésekig fekete-fehérben játszik az autó. Itt-ott Lagerfeld-logót, illetve feliratot találunk.

A 184 lóerős hibrid hajtáslánccal rendelhető szériához Karl Lagerfeld ajándékcsomag is tartozik: ez utazótáskát, kézitáskát, sapkát és kulcstartót tartalmaz.

Annak idején Karl Lagerfeld személyesen is dizájnolt autót, méghozzá a BMW-nek – ezeket ide kattintva nézheted meg.