Azt viszont kevesen tudják róla, hogy az autóiparral is volt kapcsolata időről időre. 1992 tavaszán mutatták be a Genfi Autószalonon azt az E32-es kódjelű 7-as BMW-t, melyet az Individual, tehát az egyedi igényeket kielégítő részleggel együtt tervezett Lagerfeld. Nem hagyott érintetlenül semmit és ez már az autó fényezésén is látható. A fekete és ezüst árnyalatokat vékony díszcsík választja el egymástól, a felnik az M5-ösről sszármazó aerodinamikus, fék hűtését segítő darabok. Az autó persze a 750iL jelzésű csúcsváltozat, 5 literes, V12-es motorral, melynek 300 lóereje repítette a 7-est. Steppelt bőr és olyan kiváló anyagok uralkodnak a beltérben, mint a különleges Walknappa és a Nubuk, valamint E. Goyard Ainé finom szövetei. Ezt az autót nem csak megtervezte, de használta is a divattervező. Sofőrrel ugyan, de elöl utazott a limuzinban. A beltérben kialakított helyet fax készüléknek, zsebkendőtartónak és a fényképezőgépének is.

Karl Lagerfeld második Individual 7-ese már jóval kiforrottabb stílusú lett. 2000-es évre már lassan tizedik esztendeje működött a BMW Individual részlege, ami ma is az M GmbH-hoz tartozik, azonban ekkor még nem volt annyira elterjedt a személyre szabott autó, ezért a bajorok másodjára is Lagerfeldhez fordultak egy kis stílusért és persze népszerűségért. Ehhez szintén az akkori zászlóshajót választották, annak is egy különleges, hosszítottnál is hosszabb verzióját, az L7-est.

Elnöki limuzin ez egészen különlegesen elkészítve, hiszen a szokványossal szemben a karosszéria aranybarna és bordós árnyalatú, színátmenetes fényezést kapott, ami azóta is szokatlan a szemnek. Ehhez igazodik a nyeregbarna bőrrel és alcantarával borított utastér is, amihez a legdrágább fákból készítettek intarziás díszbetéteket. Exkluzívabb aligha lehetett volna az autó. Ebből már nem hiányozhatott a vezetőt az utasoktól elválasztó üvegfal, melyet elektromos függönnyel takarhatnak el a hátul ülők, akiknek a szokásos kis asztal, pezsgőhűtő és kispárnák mellé telefon, televízió és videó lejátszó, valamint fax készülék is jutott. Ez jól tükrözi a kort is.

Mindössze 899 példányban gyártották az 5,4 méteres L7-est, melyben a 750-es 5,4 literes V12-es motorja dolgozott kellemes 320 körüli lóerős teljesítménnyel és tekintélyes 490 Nm csúcsnyomatékkal. Ezzel utazott a jellemzően sötét napszemüveget és fehér inget hordó Karl Lagerfeld.

