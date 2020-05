Talán túl sok videojátékot tolt mostanában az a Utah-ban (USA) élő ötéves kisfiú, aki bármennyire is kérlelte szüleit, nem vettek neki igazi Lamborghinit. A gyermek ezt megelégelte, és saját kezébe vette az irányítást.

Amikor szülei nem voltak otthon, tesója pedig nem figyelt rá eléggé, elemelte a slusszkulcsot, és autóval vágott neki, hogy vásároljon egy Lamborghinit. Legalábbis ezt mondta a rendőrnek, aki szerencsére még időben lekapcsolta a túlzottan lelkes gyereket.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020