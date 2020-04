Épp ezért a pótkerék a padló alatt kapott helyet, az üzemanyagtank pedig valamivel kisebb lett. Jellegéből adódóan a Roadsteren hagyományos ajtók vannak, amik szemben a kupé val alacsonyabb küszöböket adnak, így a beszállás is sokkal egyszerűbb. A nyitható tetős SL 125 kg-mal nehezebb a sirályszárnyasnál, valamivel több mint 1,4 tonna.

Újonnan Chicago környékén talált gazdára a 300 SL Roadster, de az eredeti kékesszürke szín és a kék bőrbelső túl merész volt, ezért rögtön a hagyományos ezüstre fényezték, a belteret pedig fekete bőrrel kárpitozták. Aztán a ’70-es években került második tulajdonosához, aki pár évvel a vásárlás után egy Indiana állambeli raktárba parkolta le. Az autó ott töltötte az elmúlt 40 évet, most pedig kigurították és így lett egy újabb 1 millió dolláros veterán a semmiből.

Kevesebb mint 24 ezer kilométer van a négy évtized után meglelt 300 SL Roadsterben. A gyári keménytető mellett az emelőt is tartalmazó szerszámkészlet is a autóban van. Igazoltan a megfelelő motor van benne, így még ebben az állapotában is több mint 300 millió forintot ér.