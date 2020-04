Nem mindennapi indoklással állt elő az a férfi, akit a londoni M25-ös autópályán ment a megengedett sebesség közel kétszeresével. A brit fővárost körbeölelő sztrádán a férfi 70 helyett 130 mérföld/órával (209 kilométer/órával) haladt, amikor felfigyeltek rá a rendőrök.

A bíróságon ugyanis a férfi azt állította, hogy a koronavírus miatt ment ennyire gyorsan. “Azt hittem, minél gyorsabban megyek, annál kisebb eséllyel kapom el a koronavírust” – mondta.

A férfi nem számíthat sok jóra: a bíróság akár azonnal be is vonhatja a jogosítványát a kirívó szabálytalanság miatt, de azok is búcsút inthetnek a vezetésnek, akik három éven belül 12 büntetőpontot begyűjtenek. A szigetországban közlekedőknek emellett érdemes az üzemanyagszintre is fokozottan figyelniük, akár ezért is büntetés járhat: