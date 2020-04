Hatalmas siker lett a Legend Amerikában és a japánoknak ezzel sikerült közel férkőznie a BMW és Mercedes vásárlóköréhez. A Legend nem csak a megbízhatóság ígéretét adta, hanem egy halom olyan extrát, ami nem csak a 90-es években, hanem ma is a luxusautók jellemzője. Légzsákok mellett sebességfüggő kormányzás, automata klíma, fűthető bőrülések és a kupén soft close-os ajtók is vannak. És mind remekül működik ebben a majdnem 1 millió kilométert futott Legendben.

Most közel 1 millió kilométernyi mérföld van az autóban, ami rengeteg helyen járt és ennek megfelelően nem tökéletes az állapota. Többször újrafényezték már és most is vannak rajta kőfelverődések és karcok. A bőrülés több helyen kopott, de alapvetően mindig nagyon megbízhatóan üzemelt a 230 lovas, 3,2 literes V6-ossal az orrában. Ma is az eredeti kuplungja van benne.

Sok autó képes hasonlóan gyűjteni a kilométereket, de ahhoz kell egy ilyen gondos gazda is, aki mindig megadja a gépnek, ami jár. Tyson Hugie láthatóan ilyen, amit jól mutat a videóban is látható vaskos mappák tartalma az évek során felgyűlt tételekkel: