A koronavírus-járvány nem csak egészségügyileg, de gazdaságilag is globális problémát jelent. Munkahelyek szűnnek meg, emberek válnak munkanélkülivé, a kilátástalanság pedig csak ront a helyzeten.

Egy, Indiana államában található autógyűjtemény, az Ash Crest Collection egy jelentős részét azonban nem emiatt adják el, hanem jótékony célból: a befolyt összegből helyi családokat és vállalkozásokat segítenek, akiknek komoly nehézségeket okoz vagy már okozott a vírus, valamint annak következményei.

Bizony, a nagylelkű kezdeményezés részeként igen grandiózus modellek kerültek eladósorba: Ferrari 488 Pista, Pagani Huayra, McLaren Senna, LaFerrari és Porsche Carrera GT is várja leendő tulajdonosát, de a családi autókollekció további klasszikusoktól is meg szeretne válni, mint például néhány Nissan Skyline GT-R-től és több régi Porschetól. Az alábbi autóköltemények már gazdára is találtak:

Ferrari F430 Spider (2006)

Ferrari F430 Spider (2007)

Porsche 911 GT3 (2004)

Porsche 911 GT2 RS (2018)

Lamborghini Gallardo LP560-4 (2013)

Corvette L72 (1966)

Corvette 427/435 (1967)