A Porsche 911 GT3 RS nem csak azért kivételes gép, mert a 4 literes, szívó boxermotorja akár 9000-ig is elforog és 520 lóerőt ad le. Hanem azért is, mert elképesztő minőségben készíti el a Porsche. Ez azonban valakinek még nem elég. Ők azok, akik még egy Porsche fényezést is túl narancsosnak látnak és a karbon elemek sem úgy csillognak, ahogyan ők szeretik.

A brit Topaz Detailing-nál fel vannak készülve ezekre az emberekre. Ezt a GT3 RS-t például amennyire csak lehet, szétszedték és egy átfogó polírozásnak vetették alá. A fényezés olyan lett akár a porcelán és az egészet kőfelverődés ellen védő fóliával húzták be, hogy ilyen is maradjon.

Összesen körülbelül 100 órát töltöttek el a munkával, aminek nagyobbik részét a száraz- és nedves csiszolás tette ki. Azokon a helyeken, ahol a Porsche karbon helyett fekete műanyagot használt (az első sárvédők légterelői vagy a csomagtérfedél légbeömlőin), ott valódi szénszál erősítésű műanyaggal vonták be az alkatrészt.

A britek elegánsan hallgatnak arról, hogy mennyibe kerül egy ilyen kezelés, de abban biztosak lehetünk, hogy az alábbi munkának megkérték az árát: