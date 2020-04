Mustang-rajongók álma teljesülhet, mivel ennyire patika állapotú és ennyi idős példányt aligha találnak még egyet a világon. Igaz, nem a negyedik generációs Cobra R a legnépszerűbb a világon, de az kétségtelen, hogy ritka vétel lehet: ebből ugyanis mindössze 250 modell készült, ebből pedig 40 darab készült 1995-ben, ahogyan ez is, amit Chiléből hirdettek meg az Autotraderen .

Felszereltségét tekintve nincs túlbonyolítva ez a Mustang: hátsó ülés mellett rádiót, elektromos ablakokat és üléseseket, valamint légkondicionálót se keressünk benne. Egyébként sem ez lenne a vonzereje ennek a kupénak, hanem az, hogy 1995 óta, vagyis 25 év alatt mindössze 301 kilométert tett meg.

Állapotán is látszik, hogy alig használták, ráadásul garázsban tartották, vigyáztak rá. Például az utastérben még az eredeti takarófólia látható, de még az ablakmatricák is eredetiek. Az összes dokumentuma megvan az autónak, amin az akkumulátort és az üzemanyagtankot leszámítva minden eredeti. Meg is kérik az árát: 55.000 dollárt (kb. 17-18 millió Ft) kóstál a Mustang.