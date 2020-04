Nagyon-nagyon sok mindent láttunk már a szerelőműhelyek poklából , de most egy olyan esetet kaptunk, amire még a sokat látott szerelő is dobott néhány káromkodást a sarokba.

Olvass tovább

Az átfújó égéstérközeg vizet, olajat, kormot is tartalmaz, ami az alumíniumötvözet hengerfej és a vasalapú porlasztóház elektrokémiai korrózióját elősegíti, és maga is megköt. Ezzel a porlasztó tökéletesen beragad. A tömítés hibája miatt romlik a helyi hőelvezetés, így a porlasztó hőterhelése a többszörösére nő, akár szerkezetrepedést is okozva ezzel. Ha az átfújás még intenzívebbé válik, telerakja a hengerfejet is olaj és korom keverékével, mely megszilárdult bitumenhez hasonlít. Ez bevonja a porlasztót is. Az égéstérből kifújó gáz szaga jellegzetes, az utastérben is hamar érezhető.