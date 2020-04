1997-ben jelent meg az első A-osztály, ami több szempontból is különleges modell volt a Mercedes történetében. Nem csak a kis méretű autó volt szokatlan csillaggal az elején, hanem az is, hogy ez a modell elsőkerék-hajtású, keresztmotoros elrendezésű. A Mercedes ráadásul kitalálta, hogy biztonsági és térkihasználási szempontból is jó ötlet a szendvicspadlós megoldás.

A maival ellentétben a W168-as A-osztály még inkább egyterűs jellegű, magasabb építésű autó volt. 2,5 milliárd német márkába fájt kifejleszteni a modellt, és még a bemutató évében kénytelenek voltak további 300 milliót elkölteni arra, hogy kijavítsanak egy súlyos hibát, amire a svéd újság tesztje hívta fel a figyelmet.

Az A-osztályon át kellett dolgozni a futóművet és az ESP-t is a Teknikens Värld jávorszarvas-tesztje miatt. Ez a modell tette híressé ezt a fajta próbatételt is. Lényege, hogy 70 km/óra körüli tempóval hirtelen akadályt kell kikerülnie az autónak. Ezen borult meg majdnem az első A-osztály és ezért függesztették fel három hónapra az értékesítését.

Ekkorát nem bakizott most a CLA, de gyenge minősítést szerzett a jávorszarvas-teszten. 76 km/órás sebesség mellett több bóját is kivitt mindkét sávban az autó. A teszt során egyébként három különböző pilóta vezeti az autót, és fokozatosan emelik a tempót. A CLA-nak 66 km/órás sebesség kellett, hogy meg tudja csinálni a manővert: