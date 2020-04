Még mindig nagyon megosztó téma az elektromos autózás. Megszámlálhatatlan érv szól mellette és ellene is, de annyi biztos, hogy most az autóipar ebben látja a jövőt. A töltési idő és a hatótáv kettősét gyakran hozzák fel ellenérvnek, de ha ilyen ütemben halad a fejlődés, akkor ezek is csak olyan számok lesznek, mint a többi. A portlandi Don Louv csak legyintett a kétkedőkre és lenyomott egy 18 ezer kilométeres túrát a Porsche Taycan Turbojával.

Kedveli az őrült ötleteket és a hosszú túrákat, ezért cseppet sem gondolkozott, hogy belevágjon-e abba az útba, aminek sokan még repülővel sem indulnának neki. Egész pontosan ebbe itt:

Don 46 napig utazott és közben közel 18 ezer kilométert tekert bele a Taycan Turboba. Igaz, közben tettek egy kis kitérőt Hawaiira is. Az út során nem sok problémájuk akadt, mindössze néhány nem igazán működő DC töltő helyett kellett más töltési lehetőség után nézniük. Két-három próbálkozásra volt olykor szükség, hogy megetessék a Taycant.