Ahhoz, hogy leeresztett gumis, koszos autókat találjunk elhagyatva, nem kell messzire menni. Még az is lehet, hogy az utca végén is árválkodik egy, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy az messze nem akkora fogás, mint azok az autók, amiket most Argentínában találtak.

A Buenos Airesben található Ganza Sevel márkakereskedést még 1990-ben zárták be. Most új tulajdonosa lett annak a területnek, melyen az egykor működő kereskedés állt, és megbízta a Kaskote Calcos nevű céget, hogy vegyék kézbe az autókat.

A vállalkozás kifejezetten ilyen találatokra szakosodott, de ez még nekik is meglepő volt. Az 1990-ben otthagyott autók között Fiatok, Alfa Romeók és Peugeot-k vannak.

Fiat Tipo, Duna, Uno, Tempra és Ducato is van az autók között, valamint Alfa Romeo 33 Sport Wagon és Peugeot 405-ös. Kevesebb mint 100 kilométer van az autók órájában, így valószínűleg gyűjtői darabok maradnak.

Ezek még nem járnak ott, hogy kultautók vagy veteránok legyenek, de épp ezért lehet remek befektetés egy-egy extrém alacsony futású, érdekes történetű darab.