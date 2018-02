Nehéz lenne magyarázatot találni rá, hogy miért hagy valaki hátra Máltán egy egész kereskedésnyi Subarut, de nem a Fuji – mi más is lehetne? – névre hallgató szalon az egyetlen a világon, ahol nagyjából a 90-es évek elején megállt az idő. Mielőtt egy ilyesmi kereskedés bezárna, általában valamilyen módon kiszórják a készletet vagy kitartanak az utolsó darabig, de ebben az esetben nem ez történt, egyszerűen csak bezárták az üvegkalitkába az autókat, melyek ebben a formában ma már valódi ritkaságnak számítanak.

Állítólag a közelben megnyitó új vetélytárs megjelenése tette be a kaput ennél a kereskedőnél, aki többek közt csábítóbb bemutatótermével hódította el a vevőket a 70-es évek óta működő szalon elől. Ugyan nem kéklik bent egyetlen arany felnis Impreza WRX STI sem, de ebben a pár kilométeres formátumban még ezek az acélfelnis, fekete lökhárítós Imprezák is csinosnak tűnnek ennyi év távlatából. Azért akadnak összkerekes modellek, kisteherautók és egy igazi ritkaság is: a fehér XT Turbo 4WD.

1985-ben mutatták be a Subaru kétajtós kupéját, mely természetesen elsőkerék-hajtású változatban is kapható volt, de az itt fellelt példány sokkal izgalmasabb, összkerekes és 1,8 literes, négyhengeres boxermotorja turbófeltöltéses. Ebben a formában az XT európai piacra szánt változatának teljesítménye 136 lóerő, de hazájában például 4800-as fordulaton hivatalosan 112 lóerőt ad le, mellé 194 Nm nyomaték áll rendelkezésre 2800-tól. Olyan finomságokat pakoltak az XT-be a japánok, mint a digitális műszerfal vagy az állítható magasságú futómű. A szögletes forma ellenére a légellenállási együtthatója 0,29, ami kedvezően hatott a fogyasztásra és a szélzajt is sikerült csökkenteni a gondos tervezéssel, melyben sokat inspirálódtak a repülőgépek megoldásaiból.

Ha virtuálisan kóborolnál egyet az elhagyott Subaru-szalon körül, akkor alább megtalálod a Google Mapsen: