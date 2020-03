Régen elmúltak azok az idők, amikor az orosz autós élet nagyobbik részét a Ladák tették ki. Mára például népszerűek lettek ott is a japán autók, még belpiacos példányokból is egyre több bukkan fel Oroszországban, hiszen Japán közel van. Ez az orosz oldalon hirdetett Toyota MR-2 is egy ritka, TRD tuningos példány.

Az autó magassága biztos mindenkinek feltűnik, de ez az oroszoknál teljesen normális. Sok helyen nem a legjobb minőségű az út arrafelé. Akárcsak a Mazda MX-5 esetében, a Toyota roadsterénél is sokan panaszkodtak a kis teljesítményre. Erre kínált megoldást a Toyota Racing Development.

Az 1,8-as, négyhengeres motor alapvetően nem mozgatja rosszul az 1 tonnás kétülésest, de sokan örültek neki, amikor megjelent az európai vevők számára is a kereskedő által épített turbós változat.

A TTE Turbo változat motorja egy Garrett feltöltőt kapott és egyebek mellett rozsdamentes acél kipufogórendszert. A teljesítmény már több mint 180 lóerő, hozzá 255 Nm nyomatéka van. Ezzel az MR-2 jobban gyorsul és a végsebessége is 233 km/órára nőtt. Hivatalosan csak 300 ilyen készletet adtak el.

39 146 kilométerrel hirdetik ezt az autót közel 5 millió forintnyi rubelért Oroszország Krasznodar régiójában. A turbós készlet mellett Monocraft GT300 üvegszálas szélesítés is van az autón.