Olvass tovább

Feliratok erdeje A “WRX” szót a Subaru a “World Rally eXperimental” rövidítéseként (sok helyen csak “World Rally Cross”) használja 1992-től napjainkig, de a csúcsot a plusz vörös STi felirat jelenti a csomagtartón, ez “Subaru Tecnica International – STI” rövidítése.

Ezeket bámultuk a posztereken, és ezekről az autókról gondoltuk, hogy mire kimondjuk a teljes nevét, már el is tűnt a következő kanyarban. Az Impreza esetén erre meg is van az esély, az 1992-ben bemutatott legendás WRX 1994-ben ért be igazán, akkor jelent meg az 555-ös oldalfeliratú versenyverzió, aminek utcai párja sem volt gyenge.

A WRX jobb hűtést, kovácsolt dugattyúkat, masszívabb futóművet kapott, a japán belpiacos 240 lóerőt, az európai 210 lóerőt teljesített. Természetesen a versenysikerek sem maradtak el. Colin Mcrae megnyerte a rali-vb-t 1995-ben, majd jött két konstruktőri világbajnoki cím 1996-97-ben.

A korai verzióknak a belpiacos Szent Grálja volt az “RA” kivitel, amit már gyárilag előkészítettek az amatőr versenyekre. Kevesebb zajszigeteléssel, extráktól megfosztva, rövidebb váltó áttétellel és Nardi kormánnyal került a szerencsés tulajdonosokhoz, általában fehér fényezéssel. A ma is sokak által ismert, kék fényezés, aranyszínű felni kettős a Subaru Impreza WRX STI 22B-nek állt a legjobban a kilencvenes években, a japánok ezzel a különlegességgel ünnepelték a harmadik vb-címüket.

A japán piacra szánt 400 példány pillanatok alatt elkelt, exportra pedig csak 24 darabot csináltak. 2,2 literes, négyhengeres boxermotorját kézzel szerelték össze, kovácsolt dugattyúi vannak és nagyobb turbófeltöltőt is kapott a 22B. Természetesen a gyári adatok szerint ez is csupán 280 lóerős, mellé 363 Nm nyomatéka van, de a valóságban jóval többre képes a kupé Impreza. Képes nagyjából 3 másodperces százas sprintre is, ami mai szemmel is könnyfakasztó.

A második generáció 2000-ben debütált, az angolul “bug eye” néven emlegetett, egyedi fényszórójáról könnyen felismerhető típus két ráncfelvarráson is átesett, 2003-ban és 2005-ben is átrajzolták az orrát. Első körben a WRX jelentette a csúcsverziót, elöl nyitott, hátul részlegesen önzáró differenciálművel és 215-222 lóerővel. A WRX STi 2003-ban került piacra, már 265 lóerővel, hatsebességes váltóval.

Ebből a generációból is kismillió limitált széria született, a WR1 Petter Solberg 2003-as bajnoki címét ünnepelte, az RB320 pedig Richard Burns előtt tiszteleg, és ez még csak két erős példa. Ez a generáció adja a hazai használt autós kínálat derekát, és ezek ára mutatja, hogy ebből az autóból sosem lesz olcsó, leharcolt, fillérekért felmarkolható darab.

A kínálat alja állapottól függően valahol ötmillió forint körül van, és egy-egy szép darabért akár 8-9 milliót is elkérnek. Ez mutatja a legjobban, hogy a második generáció volt sokak számára a vágyott WRX, a kiemelkedő alkotás, amit a következő ötajtós karosszériával készülő harmadik generáció már nem tudott utolérni, hiába termelt gyárilag 300 lóerőt.

A legutóbbi negyedikről nem is beszélve, azok szinte egy árban mozognak a megkímélt 2006-os darabokkal.