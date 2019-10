Negyvenéves lett a Subaru és a harmadik konstruktőri bajnoki címet is átvehették a WRC-ben, ezt pedig az Impreza 22B STi-vel ünnepelték meg a japánok. Jól láthatóan ez az Impreza kiszélesített, kétajtós változata, de ennél jóval nagyobb változás is akad, mert Japánban komolyan vették a feladatot. 1998 márciusa és augusztusa között készültek ezek az autók. A japán piacra szánt 400 példány pillanatok alatt elkelt, exportra pedig csak 24 darabot csináltak.

2,2 literes, négyhengeres boxermotorját kézzel szerelték össze, kovácsolt dugattyúi vannak és nagyobb turbófeltöltőt is kapott a 22B. Természetesen a gyári adatok szerint ez is csupán 280 lóerős, mellé 363 Nm nyomatéka van, de a valóságban jóval többre képes a kupé Impreza. Képes nagyjából 3 másodperces százas sprintre is, ami mai szemmel is könnyfakasztó.