Sokan kiszúrhatták, hogy ez nem a legújabb, nyolcadik generációs Phantom, hanem az eggyel korábbi. A modellt 2003-ban mutatták be, és egészen 2017-ig gyártották két- és nagyajtós kivitelben. Az orrában egy 6,75 literes, V12-es erőforrás található, melynek teljesítménye 454 lóerő, nyomatéka pedig 720 Nm.

Welcome to Kerala, India

where you see sights like a Gold #RollsRoyce #Taxi pic.twitter.com/Nkfl1Nd6Td

— Tom (@caesarNme) March 2, 2020