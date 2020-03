Az 1990-ben megjelent Diablo volt az első Lamborghini, ami megfutotta a 320 km/órás sebességet. A Countach utáni és a Murcielago előtti modellben 5,7 literes, szívó V12-es motor van 385 lóerővel és 580 Nm nyomatékkal. 4,5 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra. De nem éppen a legmegbízhatóbb autó ebben a formában, ez a tulajdonsága a későbbieknek is megmaradt. Ebbe az 1995-ös autóba ezért raktak egy másik motort.

A General Motors LS3-as V8-asát tették bele, mely nem csak üzembiztosabb, de teljesítményben is hozza a szintet. Nem mellesleg az amerikai V8-ashoz sok alkatrész áll rendelkezésre, és tuningcuccokból is van bőséggel. A tulajdonos bevallása szerint most 550 lóerős a gép és sokkal jobb használni, mint eddig.

Az LS3-as gyári állapotában úgy 430 lóerőt teljesít 5900-as fordulatnál, nyomatékból pedig 575 Nm-t ad le 4600-nál. C6-os Corvette-ben és Chevrolet Camaróban is találkozni ezzel a motorral.

Az LS3-as motorhoz a Porsche kézi váltóját csatlakoztatták és önzáró differenciálmű is van a Diablo alatt. Kívülről az egyetlen változtatás az autón az, hogy a Lamborghini Murcielago felnijeit kapta.

31,5 millió forintnak megfelelő összegért árulja most tulajdonosa az autót, ami az átalakítás után majdnem 19 ezer kilométert futott már. Első útja Nevada államból Coloradóba tartott és állítása szerint hibátlanul lehozta.