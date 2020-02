Most úgy néz ki, mintha egy Porsche 911 Carrera RS lenne hatalmas szélesítésekkel, de valójában egy 1987-es Carreráról van szó, amit első körben úgy alakítottak át, hogy jóval idősebbnek tűnjön. Mikor az autó majdnem kész lett, akkor került a japán mester kezei közé és kerültek rá a látványos szélesítések. Az üzemanyag betöltőnyílása a sárvédőről a csomagtérajtóra költözött és az utas oldalán lévő külső tükröt is ledobták róla, ahogy a napfénytetőnek sem látták szükségét. 17 colos, Fuchs stílusú Fikse felnik vannak az autó alatt, amin elöl 275, hátul pedig 315 széles gumik vannak. Állítható Moton felfüggesztést és a pályázást bíró fékek kerültek a 911-es alá.

Akira Nakai kezdetben főleg driftre épített AE86-os Toyota Corollákat, ma pedig saját kezűleg vág szét, aztán szegecsel össze Porschékat, amikre aztán rákerült a Rauh Welt Begriff felirat. De nem csak egyetlen matricától lesz az egész borzasztóan menő és nem is a személyi kultusztól, ami Nakai körül kezd alakulni, hanem az autók stílusától. Remek példa ez a sárga 911-es.

Sárga kockás kárpitozás és alumínium pedálok, valamint taposólemez van a beltérben, az ötórás műszeregység előtt pedig Momo Prototipo háromküllős sportkormány. Szépek a retró kagylóülések is, de talán az autó legmegkapóbb részlete a fa váltógomb. A sebességmérő 300 km/óráig skálázott, a fordszámmérőn pedig 10 ezernél kezdődik a piros mező.

3,2 literes, hathengeres, léghűtéses boxermotor maradt, de a fojtószelepeket és a kipufogórendszert is kicserélték, ahogyan a motorvezérlőből is újat kapott a 911-es. Így már valószínűleg többet tud a gyári bő 230 lóerős teljesítményénél. Az autót 2015-ben, Los Angelesben építette a nagy mester, most pedig Vancouverből viheti el majd az aukció nyertese.