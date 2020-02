Olvass tovább

Kézzel szerelték össze a Z8-asokat, ezért lehetőség nyílt arra, hogy mind az 5 703 példány egyedi darab lehessen. Akiknek pedig futotta Z8-asra, azok éltek is ezzel a lehetőséggel, így szép számmal akadnak egész szokatlan színű Z8-asok is. Ennek ellenére a világ egyik leghíresebb titkosügynökének, James Bondnak csupán egy egyszerű ezüst jutott.

Ekkoriban kezdett nagyobb teret kapni a BMW Individual részlege, a tulajdonosok még egy kis könyvet is kaptak Z8-asuk születéséről. Emellett a BMW azt is vállalta, hogy 50 évre elegendő alkatrészt tart raktáron hozzá. Minden modellhez járt egy tökéletesen passzoló keménytető a karosszéria színében, mely kiegészítette a Z8-as vonalait.

Dingolfingban készült a teljesen alumínium térváz, az összeszerelést pedig kézzel fejezték be Münchenben. A hosszú gépháztető alatt az E39-es M5-ösből származó S62-es 4,9 literes, szívó V8-as van. Itt is 400 lovas és 500 Nm csúcsnyomatékú. A gyári adatok szerint 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre a kétüléses roadster, a végsebességét pedig elektronikusan korlátozták 250-re (290 km/óra korlátozás nélkül). Az amerikai Car and Driver magazin tesztje szerint gyorsulásban, kezelhetőségben és fékezésben is túlteljesítette a Ferrari 360 Modena-t. A Road & Track magazin 0,92 G-s oldalgyorsulást mért.

Még a Z8-asnál is akad ritkább, az 555 darabban gyártott Alpina V8 Roadster. Az Alpina Roadstert Z8 gyártásának 2002 júniusi leállítása után kezdték gyártani 2003 októberéig. Tekinthetünk rá amolyan búcsúkiadásként.

M62-es kódú, 4 837 köbcentis V8-as került a motortérbe, melyhez a kéziváltó helyett ötsebességes Steptronic automataváltót csatlakoztattak. 381 lóerőt és 520 Nm nyomatékot tud az Alpina tuningos nyolchengeres. Végsebességét pedig 260 km/órában korlátozták. Alpina-specifikus műszeregységet kapott a beltér, valamint a kormány mögé helyezett fokozatkijelzőt és az eredetinél finomabb Nappa bőrkárpitozást.

20 év telt el a Z8-as premierje óta és a BMW terve határozottan működik. A V8-as roadster igazi instant klasszikus lett.