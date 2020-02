Beelőzte a Teslát a Hot Wheels, ugyanis a játékautókat készítő cégnél biztosan hamarabb vásárolhatunk Cybertruckot, mint Elon Musk vállalatától. A szögletes négykerekű a csomagolásban abban az állapotában látható, ahogyan a bemutatón is színpadra gurult, azonban néhány ablakmatricát is mellékeltek a Hot Wheelsnél, melyeken a törhetetlen üveg már törött állapotban látható.

A Cybertruck-játék decembertől lesz kapható, de addig is le lehet adni az előrendeléseket a 1:64-es és az 1:10-es méretarányú modellekre. A kisebb verzió 20 (6200 forint), a nagyobb 400 dollárba (124 ezer forintba) kerül majd. Mindkét változat kap egy elektromos motort, és egy vezeték nélküli távirányítóval lehet majd terelgetni őket.

A nagyobb változat a részletesebb kidolgozás mellett mozgatható elemeket is tartalmaz, például ki lehet nyitni a hátulját is, mely rámpaként tud működni, ahogy azt néhány koncepciórajzon is láthattuk korábban. Teljesen feltöltött akkumulátorral fél óráig lehet majd a játékkal játszani, és játékmódtól függetlenül a távirányítós autó végsebessége elérheti a 40 kilométer/órát is.